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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكرى: مرسى رفض كل الوساطات فتم إعداد بيان 3 يوليو.. فيديو

بكري
بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن محمد مرسي رفض كل الوساطات فتم إعداد بيان 3 يوليو، لافتًا إلى أن القوات المسلحة سيطرت على محمد مرسى ومعه رفاعة الطهطاوي وأسعد شيخة في الفيلا التي كانت موجودة في نادي الحدث، بعدما رفضوا الوساطة ورفضوا الاستجابة، ومن ثم ألقى القائد العام البيان الذي شاهدناه، فانفجر الشارع في هذا الوقت.

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وأضاف بكري خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذهب إلى والدته وقبّل يدها، وقال لها إدعي لمصر، فدعت لمصر ودعت له، ثم عاد مرة أخرى إلى المخابرات الحربية.

 

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

مصطفى بكري 30 يونيو الإعلامي مصطفى بكري الإخوان الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة

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