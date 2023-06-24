فقدت كثير من وزنها.. ريهام عبد الغفور بإطلالة سوارية

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ريهام عبد الغفور وقد فقدت الكثير من وزنها مرتدية فستان طويل مجسم باللون الاسود، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وانضمت الفنانة ريهام عبد الغفور إلى فيلم أولاد حريم كريم.

ونشر مصطفى قمر صورة له معها وباقي البطلات عبر انستجرام وكتب:" مينفعش حريم كريم من غير القمر ريهام عبد الغفور.

يواصل صناع فيلم “ أولاد حريم كريم “من بطولة مصطفي قمر تصوير العمل ، تمهيدا لعرضه فور الانتهاء من تصويره .

وتسعي الجهة المنتجة إلي عرضه هذا العام خلال موسم الصيف ، وقد وضعت موعد مبدئي أغسطس القادم .

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.