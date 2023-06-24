الدفاع الروسية لـ"فاجنر": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية

خاطبت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنه تم خداعهم وجرهم إلى مغامرة بريجوجين الإجرامية، وعرضت على المقاتلين التخلي عن هذا والتواصل مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية أو وكالات إنفاذ القانون وضمان سلامة الجميع.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت "نناشد مقاتلي فرق "فاجنر" الهجومية. لقد تم خداعكم وجركم إلى مغامرة بريجوجين الإجرامية والمشاركة في تمرد مسلح. لقد أدرك العديد من رفاقكم من عدة فرق خطأهم، وطلبوا المساعدة في ضمان إمكانية العودة بأمان إلى أماكن انتشارهم الدائم. من جانبنا قدمنا المساعدة لجميع المقاتلين والقادة الذين تقدموا بطلبات".

وأضافت الوزارة "نطلب منكم التحلي بالحكمة والاتصال بممثلي وزارة الدفاع الروسية أو وكالات إنفاذ القانون في أسرع وقت ممكن. ونضمن سلامة الجميع".

يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريجوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".

وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.