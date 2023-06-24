عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الديوان الأميري بقطر: إجازة عيد الأضحى أسبوع للوزارات والهيئات الحكومية

قطر - علم
قطر - علم

أصدر الديوان الأميري القطري بيانا بشأن إجازة عيد الأضحى حيث قال فيه : بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك فإن عطلة العيد ستكون على النحو التالي: أولاً: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة: تبدأ العطلة اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1444 الموافق 27 يونيو 2023 م، وتنتهي يوم الاثنين 15 ذي الحجة 1444 الموافق 3 يوليو 2023 م. 

وأضاف البيان : على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء 16 ذي الحجة 1444 الموافق 4 يوليو 2023 .

 

وتابع البيان : وبالنسبة لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية: يحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء وانتهاء العطلة.

قطر تدين الاعتداءات المتكررة للمستوطنين في الضفة الغربية

أمير قطر يلتقي رئيس سنغافورة لعقد اتفاقيات في الأمن الغذائي والطاقة

الديوان الأميري القطري أجازة عيد الأضحى الأجهزة الحكومية البنوك والمؤسسات المالية عيد الأضحى المبارك مصرف قطر المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

ردا على التطورات الخطيرة.. الرئيس الروسي يلقي خطابا عاجلا

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

موضوعات متعلقة

أمير قطر يعقد اجتماعا عاجلا مع وزير الخارجية الإيراني في الدوحة

تطور جديد يقرب قطر من شراء نادي مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

لدينا أكبر مركزين.. الزراعة: دعم كبير من القيادة السياسية للبحث العلمي التطبيقي

قوات الأمن الروسية تطوق مركز فاجنر في سان بطرسبرج

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مزاعم عن تمرد قوات فاجنر الروسية وسيطرتها على مدينة بالقرب من ‎موسكو

وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 “ للمكفوفين”

بمشاركة الأهلي.. رئيس الكاف يعلن موعد انطلاق دوري السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ