الديوان الأميري بقطر: إجازة عيد الأضحى أسبوع للوزارات والهيئات الحكومية

أصدر الديوان الأميري القطري بيانا بشأن إجازة عيد الأضحى حيث قال فيه : بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك فإن عطلة العيد ستكون على النحو التالي: أولاً: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة: تبدأ العطلة اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1444 الموافق 27 يونيو 2023 م، وتنتهي يوم الاثنين 15 ذي الحجة 1444 الموافق 3 يوليو 2023 م.

وأضاف البيان : على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء 16 ذي الحجة 1444 الموافق 4 يوليو 2023 .

وتابع البيان : وبالنسبة لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية: يحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء وانتهاء العطلة.