أمير قطر يلتقي رئيس سنغافورة لعقد اتفاقيات في الأمن الغذائي والطاقة

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، التي تزور الدوحة حالياً.

وبحثا الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون.

وتأتي تلك التعاونيات في مجال الطاقة والأمن الغذائي والتعليم، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الجانبان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في مجالات الأمن الغذائي، والطاقة، والأمن السيبراني، وبشأن تنفيذ برامج تدريبية.