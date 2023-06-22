قطر تدين الاعتداءات المتكررة للمستوطنين في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية القطرية، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الوحشية على عدد من القرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية، من أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته ومرافق خدماته، ستوسّع دائرة العنف، وتعوّق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، كما تقوّض الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين.

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.

وجددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.