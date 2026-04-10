نبيل نجم يكشف كواليس ما بعد غزو الكويت ومعركة استعادة الثقة العربية من بوابة القاهرة

أكد نبيل نجم أن العلاقات الشخصية بين القادة العرب تمثل عنصرًا مؤثرًا في صياغة القرارات السياسية، إلا أن أزمة فقدان الثقة كانت العامل الأبرز الذي عمّق الخلافات العربية عقب غزو الكويت، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة بدأت ملامحها حتى قبل اندلاع الغزو.

جسور الثقة مع الدول العربية

وأوضح خلال حواره مع سمير عمر في برنامج «الجلسة سرية» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مهمته كممثل للعراق في جامعة الدول العربية ركزت بالأساس على إعادة بناء جسور الثقة مع الدول العربية، في ظل تراجع العلاقات الدبلوماسية آنذاك.

وأضاف أنه فور وصوله إلى القاهرة، بادر إلى فتح قنوات تواصل مع المسؤولين المصريين، حيث لقي ترحيبًا واضحًا، وتم التأكيد على منحه كامل الصلاحيات والامتيازات الدبلوماسية لممارسة مهامه كمندوب للعراق، بما يعكس رغبة حقيقية في استعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.

جهود أوسع لإعادة تقارب العلاقات العراقية-المصرية

وأشار إلى أن هذه التحركات جاءت ضمن جهود أوسع لإعادة تقارب العلاقات العراقية-المصرية، والعمل على تجاوز تداعيات المرحلة السابقة، عبر تعزيز الحوار واستعادة الثقة بين الأطراف العربية.

