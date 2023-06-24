علامات مبكرة تشير للإصابة بالتهاب البنكرياس.. حسام موافي يوضحها

لا يجب تجاهل ظهور اي أعراض تظهر على الجسم، وذلك لأنه قد يكون علامة مبكرة لاحد الأمراض الخطيرة، كالتهاب البنكرياس.

أعراض وأسباب الإصابة بالتهاب البنكرياس

وكشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أعراض التهاب البنكرياس يجب الانتباه لها، وعدم تجاهلها على الإطلاق.

وعلق حسام موافي خلال تقديم برنامجه، "رب زدني علما"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، إن البنكرياس من الأعضا، الداخلية التي إن تضررت، فقد يصعب معرفتها.

وأضاف حسان موافي، إلى أن البنكرياس موجود بالظهر على العمود الفقري، خلف البطن، وهو مسؤول عن هرمون الأنسولين، المسؤول عن حرق السكر.

أعراض وأسباب الإصابة بألتهاب البنكرياس

وأفاد حسام موافي ، أن من وظائف البنكرياس إفراز إنزيمات هاضمة للأمعاء، ويتم اكتشاف مشكلات البنكرياس عن طريق الموجات الصوتية، أو الأشعة المقطعية.

وأوضح حسام موافي، أن التهاب البنكرياس ينتج عن عدة أسباب مختلفة منها شرب الخمور، نشاط الغدة الدرقية، وجود حصى في القناة الموصلة للبنكرياس والقناة المشتركة المرارية.

ومن أبرز أعراض التهاب البنكرياس، فقد كشف حسام موافي، أنها تظهر على هيئة اختلال التمثيل الغذائي للكالسيوم، مع والشعور بالغثيان، والقيء، وألم أعلى البطن.