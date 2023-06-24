مواصفات ممتازة.. أفضل موبايل أوبو Oppo للشباب ومحدودي الدخل

يعد هاتف Oppo A77 من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل هواتف الشباب ومحدودي الدخل حيث يقدم أداء كبيرا مع إمكانات ومواصفات قوية منها المعالج الجيد وبطارية بسعة كبيرة وشاشة وكاميرا فائقة، بالإضافة إلى سعره المناسب للكثيرين.

يتوفر هاتف أوبو Oppo A77 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و 380 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء هاتف أوبو Oppo A77 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة عرض +HD، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، ونوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A77 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل،فيما تأتي الكاميرا الثانية بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وميزة Panorama، وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A77 بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميدياتك، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، سعة 64 و 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A77 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع شاحن من نوع Super VOOC من خلال منفذ شحن من نوع USB -C، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 53% في حوالي 30 دقيقة، وبلوتوث Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم.