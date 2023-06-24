صعود الدولار عالميًّا.. الأخضر يتصدر الأرباح بين العملات الرئيسية والين يتبعه

شهد افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات العالمي أرباحا لأربعة من العملات الرئيسية الثمانية المتداولة بالسوق، وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل مخاوف الركود التي خيمت على الأسواق منذ أمس.

وافتتح الدولار الأمريكي الجلسة على ارتفاع قوي، ليأتي بصدارة العملات الرابحة، تلاه بالمركز الثاني الين الياباني، ليأتي بعدهما الجنيه الإسترليني، وأخيرا جاء الفرنك السويسري محقا أقل الأرباح بين العملات الأربعة.

وعلى صعيد حجم الأرباح التي حققتها تلك العملات، تراوحت نسب ارتفاع العملات الأربعة ما بين 0.13% و 3.60%، وفيما يلي استعراضا لأبرز العوامل التي دعمت كل من تلك العملات ودفعتها لتحقيق الأرباح بتعاملات اليوم:

الدولار الأمريكي أكبر الرابحين بين العملات الرئيسية



شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا قويا خلال تعاملات اليوم، لتستمر مسيرة أرباحه التب بدأها بجلسة الأمس بعد التصريحات المتشددة لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول خلال استجوابه أمام مجلس الشيوخ.

وأكد باول خلال شهادته على أن الفيدرالي الأمريكي لا يزال أمامه طريق أطول في رفع الفائدة، مضيفا أن أغلب أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون الآن في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة أن الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج لرفع الفائدة مرتين خلال هذا العام.

وأدى هذا إلى ارتداد الدولار الأمريكي بقوة في جلسة أمس مع تزايد التكهنات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بشهر يوليو، واستمرت تلك الأرباح اليوم أيضا، ليفتتح الدولار الأمريكي الجلسة على أرباح 3.60% مقابل باقي العملات الرئيسية.

الين الياباني ثاني العملات الرابحة



تمكن الين الياباني من افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات اليوم محققا ثاني أكبر قدر من الأرباح بين العملات الرئيسية، حيث صعد بواقع 2.96% في مستهل الجلسة، حيث تكبد بعض الخسائر أمام الدولار الأمريكي فقط.

وجاءت أرباح الين الياباني مدعومة بعزوف المستثمرين الشديد عن المخاطرة، في ظل المخاوف الكبيرة من الركود الاقتصادي وسط موجة التشديد النقدي من أبرز البنوك المركزية، والتي أصبحت أقوى بعد البيانات السلبية للغاية لمؤشرات مديري المشتريات الصادرة صباح اليوم في أوروبا.

وفضلا عن ذلك، فقد أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي على أن بلاده تراقب عن كثب تحركات الين الياباني في سوق العملات العالمي، وهو ما قد يكون إشارة لتدخل قريب من قبل بنك اليابان والحكومة لدعم الين الياباني في سوق الفوركس بعد هبوطه أمام الدولار إلى مستوى 143.4 اليوم.

الجنيه الإسترليني ثالث العملات تحقيقا للأرباح



استطاع الجنيه الاسترليني افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات على أرباح قوية أيضا، وجاء بالمركز الثالث من حيث أرباح العملات الرئيسية، مرتفعا بواقع 1.92%، بعد مفاجأة بنك إنجلترا أمس بشأن قرار الفائدة.

وكان بنك إنجلترا قد قرر أمس رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بما يفوق توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 25 نقطة أساس فقط، في ظل مواجهة البنك لموجة تضخم عنيدة مدعومة بدخول الاقتصاد في دوامة الأجور والتضخم.

حقق الفرنك السويسري أقل الأرباح أمام باقي العملات الرئيسية في مستهل الجلسة الأمريكية اليوم، وافتتح الجلسة على صعود بنحو 0.13%، مستفيدا من ضعف شهية المخاطرة، وبعد قيام البنك الوطني السويسري أمس برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ولكن رغم ذلك، جاءت أرباح الفرنك السويسري محدودة بفعل تصريحات عضو البنك الوطني السويسري أندريا ميشلر بالمؤتمر الصحفي أن البنك قد تدخل بالفعل لبيع الفرنك السويسري في سوق الفوركس، مشيرة إلى أنه على استعداد لمزيد من التدخلات.