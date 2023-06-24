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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويتفقدان سير امتحانات الثانوية بمدرسة النور للمكفوفين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام المحافظة وتفقدا سير امتحانات الشهادة الثانوية للطلاب من ذوي البصيره " المكفوفين " بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة ، التي تضم لجنة رئيسية بعدد 9 طلاب من ذوي البصيره .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية .

كما تفقد " المحافظ " و "وزير التربية والتعليم" استراحات المعلمين المغتربين من خارج المحافظة للإشراف علي عدد من لجان الثانوية العامة من داخل مدرسة الفردوس الرسمية للغات بالمنصورة التي تضم عدد 10 استراحات من اصل 36 استراحة علي مستوي المحافظة وتضم عدد 36 ملاحظ ، ووجه الوزير بتوفير كافة الوسائل الترفيهية للمعلمين داخل الاستراحات لتأدية دورهم علي اكمل وجه .

من جانبه أكد وزير التربية والتعليم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول لتطوير العملية التعليمية في مصر وأمر بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعملية التطوير سواء من خلال وضع مناهج وأساليب تدريس حديثه وفقاً لاحداث الوسائل التكنولوجية ، وتعيين معلمين جدد لسد العجز وتلبية احتياجات المدارس ، وبناء وتطوير مدارس جديده لتقليل كثافة الفصول .

وأكد " مختار " أن الدقهلية محافظة عريقة انجبت لمصر الأعلام في شتي المجالات وعلي رأسها مجال التعليم علي يد ابو التعليم في مصر علي باشا مبارك والذي سيظل اسمه محفور بحروف من نور في سجل العلم والتعليم .

وأشار " المحافظ " الي ان عدد الطلاب المقرر لهم تأدية امتحانات الثانوية العامة 53 الف و 414 طالب وطالبة في 151 لجنة علي مستوي المحافظة.

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التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى دكتور رضا حجازي محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم

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