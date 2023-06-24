احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

ارتفاع الكوليسترول قد يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، والتي من بينها أمراض القلب والشرايين، ولكن هل يؤثر على الصحة النفسية؟

تأثير ارتفاع الكوليسترول على الصحة النفسية

وأفادت دراسة حديثة، بأن ارتفاع الكوليسترول يؤثر على الصحة النفسية والعقلية للمصابين به، وفقا لما نشر في موقع "healthmatch".

واكتشف الباحثون في الدراسة، أن هناك علاقة بين ارتفاع الكوليسترول الضار LDL بالدم، وزيادة مستويات هرمونات التوتر بالجسم.

وأظهرت الأبحاث، أن الأشخاص المصابين باضطرابات القلق، مثل الهلع، يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم.

تأثير ارتفاع الكوليسترول على الصحة النفسية

وأكدت دراسات أخرى نفس النتائج، حيث وجدت أن مرضى القلق يعانون من ارتفاع الكوليسترول بالدم، وذلك بسبب معاناتهم من القلق والتوتر.

وأجرى الباحثون البحث، على مجموعة من فئران التجارب، وقد كشفت نتائج البحث أن ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى الحيوانات بسبب نظامها الغذائي يجعلها أكثر شعورًا بالقلق.