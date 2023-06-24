وزيرة الهجرة والملحق العمالي السعودي يطلقان حملة توعية للراغبين في السفر للمملكة

السفيرة سها جندي: حملة "اعرف حقك واطمن" تستهدف التعريف بحقوق وواجبات المصريين المقيمين بالمملكة

أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، حملة توعية موسعة باسم "اعرف حقك واطمن" تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة، في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، لتأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، وتفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

من جانبها، استهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالملحق العمالي السعودي، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين، وهو ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضي المصرية، ويؤكد على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واللذين تربطهما أواصر الأخوة والمصير المشترك.

وأكدت وزيرة الهجرة على أهمية حملة التوعية "اعرف حقك واطمن" التي تطلقها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات والتغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين بالمملكة، وتستهدف التعريف بكافة القوانين لحماية حقوق الفرد وكذا اطلاعه على واجباته التي تحددها القوانين المنظمة، حيث تمت مراعاة استخدام لغة مبسطة ورسوم متحركة بسيطة حتى تصل هذه الحملة لكافة الشرائح المستهدفة على اختلاف ثقافاتهم ومستواهم، بما يضمن تحقيق الهدف منها.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هذا المشروع استغرق من العمل عدة أشهر من الجانبين حتى يخرج بالشكل المطلوب، فقد استهدفنا أن تصل رسائل حملة التوعية لكافة شرائح المصريين في المملكة او الراغبين في السفر إليها، لذلك كان من الضروري علينا استخدام لغة عربية مبسطة وسهلة الفهم، والجميع فخور بالمنتج النهائي للحملة كونها باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، آملين في مزيد من التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق من منجزات منذ زيارة سيادتها للسعودية للقاء الجالية المصرية وعدد من المسئولين السعوديين المعنيين، وحتى الآن.

من ناحيته، أعرب فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، عن سعادته بلقاءه مجددا بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، واستمرار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مضيفًا أن المملكة في استراتيجيتها الجديدة للتشغيل والتوظيف تركز على كفاءة العمل وعلى توظيف العمالة المتخصصة الماهرة.

وأوضح أن حملة التوعية التي يتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الهجرة، والملحقية العمالية السعودية بمصر، هدفها الأول حماية ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الإتجار في البشر.

وأكد الملحق العمالي السعودي بالقاهرة أن حملة "اعرف حقك واطمن" تعد رسالة من المملكة العربية السعودية إلى العمالة المصرية بمدى تقديرهم، حيث إنه يتم الاهتمام بهم قبل سفرهم وعقب وصولهم إلى الأراضي السعودية، من خلال التوعية والتثقيف للعمالة المرشحة للعمل، عن السياسات والأنظمة المعمول بها في المملكة، مما يساهم في تقليل أية مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجههم بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأية مشكلة.

وتتضمن الحملة عددا من فيديوهات التوعية، تشتمل على كافة التفاصيل التي تحتاجها العمالة المصرية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم والقوانين الحاكمة بالمملكة قبل سفرهم، وكذلك الإطار الواجب العمل خلاله للوصول إلى الحل، وتسليط الضوء على الحملة السعودية "وطن بلا مخالف" والتي تستهدف التعريف بعقوبات الاتجار بالبشر وحماية العاملين، وبعض الإرشادات والمعلومات التى تساعدهم على استكمال الاوراق المطلوبة ودليلا للجهات التى يتم مراجعتها لإنهاء إجراءات التعاقد معهم، بجانب التعريف بالتأشيرة الموسمية.

ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ببدء نشر فيديوهات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، على أن يتم نشر فيديو اسبوعيا على كافة المنصات وإرساله لجميع المواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية لنشره، حتى نتمكن من الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المصريين بالسعودية او الراغبين للسفر إليها.

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