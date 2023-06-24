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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تأجيل بدء المرحلة الثالثة من الموجة21 للإزالات إلى 8 يوليو

موجة ازالة التعديات
موجة ازالة التعديات على أملاك الدولة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه تقرر تأجيل موعد بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي كان  من المقرر ان تبدا اليوم السبت ٢٤ يونيو الجاري نظراً لاستمرار الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموجه وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات و الجهات المعنية  ولجنة إنفاذ القانون.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه تقرر ان تنطلق المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لتبدأ اعتبارًا من ٨ يوليو المقبل وتستمر حتى يوم ٢٨ من نفس الشهر، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة وحسم للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

وشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، موجها بضرورة تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المقبلة، والمرور اليومي على الأراضي المستردة لعدم عودة التعديات مرة اخري، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

وأشار وزير التنمية المحلية، الي أن المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢١ بدأت من ٢٩ أبريل الماضي حتى 19 مايو ٢٠٢٣"، وأسفرت عن إزالة 6430 مبنى مخالف علي أملاك الدولة على مساحة  1٫6 مليون متر مربع فى جميع المحافظات، وإزالة 1445حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 4401 فدان ، كما تم إزالة ١٥٤ مخالفة استزراع سمكي بمساحة 875 فدانا بمحافظة بورسعيد .

وأسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجاري،عن إزالة ٥٠٧٧ مبنى مخالف على مساحة ١.٢ مليون متر مربع ، وإزالة ١٧٤٠ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٥٦٣٦ فدانا ، كما تم إزالة ١٤٠ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٠٦٤ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد اللواء هشام آمنة ، بجهود المحافظات في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية علي مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢١، بالإضافة الي التزام المحافظات بالجدول الزمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات.

وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية المرحلة الثالثة الموجة الـ٢١ هشام امنة

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