2 يوليو .. غلق باب الألتماس لطلاب آداب القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الألتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، إن كلية الآداب فتحت باب الألتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الليسانس إلكترونيا على صفحات الطلاب الشخصية ، حتى يوم الأحد 2 من يوليو ، مؤكده على أنه لا يتم النظر إلى أى التماس بعد هذا التاريخ المحدد .

جامعة القاهرة

وكانت قد أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تنظيم مركز اللغة و الثقافة العربية بالكلية دورة عن إعداد الممثل و فنون الأداء المسرحى .

وأوضح مركز اللغة و الثقافة العربية ، أن الدورة تبدأ في شهر يوليو ( الأحد - الثلاثاء - الخميس ) من كل أسبوع من الساعة 3:30 عصرا إلى 6 مساء .