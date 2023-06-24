صحف الكويت|فقدان العشرات بغرق قارب مهاجرين قبالة إيطاليا.. وقائد فاغنر: أسقطنا مروحية عسكرية روسية



الكرملين: بوتين مطلع على التطورات المتعلقة بقائد فاغنر ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة

أوكرانيا تراقب الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة العسكرية الروسية

تشديد إجراءات الأمن في موسكو

الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة ركابها الخمسة

الأمم المتحدة تعلن فقدان العشرات بغرق قارب مهاجرين قبالة إيطاليا



اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة النهار الكويتية تصريحات اعلان الجيش الأوكراني أمس الجمعة أنّه «يراقب» الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة العسكرية الروسية بعدما اتّهم قائد المجموعة شبه العسكرية الروسية الجيش بقتل عدد كبير من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة على تويتر «نحن نراقب الوضع»، في حين أعلن قائد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو لودانوف أنّ فاغنر والجيش الروسي بدآ «يفترسان بعضهما البعض للحصول على السلطة والمال».



ولفتت الي تصريحات الكرملين، إن الرئيس الروسي مطلع على التطورات المتعلقة برئيس مجموعة فاجنر وسيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فتح تحقيقا جنائيا ضد قائد "فاجنر" بتهمة الدعوة لتمرد مسلح.

واتهم يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، الجمعة، بقصف معسكرات لقواته، مشيراً إلى أن القصف أودى بحياة عدد كبير من قواته.. وتعهد بريجوجن بالانتقام بعد ضربات الجيش الروسي.

من جانبه أكد الجيش الروسي، الجمعة، أنه لم يقصف مواقع لمجموعة "فاجنر"، نافياً بذلك اتّهامات وجهها قائد المجموعة يفجيني بريجوجن إلى وزير الدفاع سيرجي شويجو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرها بريجوجن على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضربات مفترضة 'شنّتها وزارة الدفاع الروسية على قواعد خلفية لمجموعة فاجنر' شبه العسكرية، لا تتّفق مع الواقع وتشكّل استفزازاً".

كما أشارت الي تصريحات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت انخفاضا مفاجئا الأسبوع الماضي بفعل قوة الطلب على التصدير وتراجع الواردات، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.8 مليون برميل إلى 463.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو.

وكان محللون توقعوا ارتفاعها 300 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 98 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وزادت صادرات النفط الخام الأميركية إلى 4.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بينما تراجعت الواردات حوالي 50% إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 116 ألف برميل يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 500 ألف برميل إلى 221.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 100 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 400 ألف برميل إلى 114.3 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 700 ألف برميل.

ونوهت الصحيفة كذلك الي تصريحات مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أمس الجمعة، إنه يراقب تطورات الوضع في روسيا وسيتشاور مع الحلفاء والشركاء بخصوصها.



بينما صحيفة القبس فقد اهتمت بما ذكرته وكالة تاس للأنباء نقلاً عن جهاز أمني، أنه تم تشديد إجراءات الأمن مساء الجمعة 23 يونيو 2023، في المقرات الحكومية ومنشآت النقل وغيرها من الأماكن الهامة بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد أن اتهمت السلطات الروسية قبل ساعات يفجيني بريغوجين، رئيس جماعة فاغنر العسكرية الخاصة، بتنظيم تمرد مسلح بعد تعهده بالانتقام لما قال إنه قتل الجيش الروسي لألفين من مقاتليه، على الرغم من أنه لم يقدم أدلة على ذلك.

وعلى إثر تهديدات قائد فاغنر يفغيني بريغوجين شدد الأمن الروسي إجراءات الأمن في العاصمة الروسية موسكو.

دعى الأمن الروسي لتوقيف قائد فاغنر يفغيني بريغوجين للتحريض على حرب أهلية بعد تعهده بالانتقام إثر ادعائه الجيش الروسي قتل الفين من مقاتليه.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان إنّ «تصريحات بريغوجين وأفعاله هي في الواقع دعوة لبدء نزاع أهلي مسلّح على أراضي الاتّحاد الروسي وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الأوكرانية الموالية للفاشية"، مطالباً مقاتلي فاغنر بـ"اتّخاذ إجراءات لاعتقاله».

ونقل موقع روسيا اليوم الإخباري عن البيان، أن الهيئة تحث مقاتلي شركة «فاغنر» العسكرية على عصيان أوامر بريغوجين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتوقيفه.

وأضاف البيان: «ندعو مقاتلي شركة فاغنر العسكرية الخاصة إلى عدم ارتكاب الأخطاء التي لا يمكن الرجوع عنها، ووقف أي أعمال عنيفة ضد الشعب الروسي، وعدم الانصياع لأوامر بريغوجين الإجرامية والغادرة، واتخاذ إجراءات لاعتقاله».

وتابع البيان أن الجيش الروسي يواصل تنفيذ المهام القتالية على خطوط التماس مع القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. بحسب روسيا اليوم.

وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن جهاز أمني أنه تم تشديد إجراءات الأمن مساء الجمعة في المقرات الحكومية ومنشآت النقل وغيرها من الأماكن الهامة في العاصمة الروسية موسكو بعد تهديدات بريغوجين بالرد.

وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي فتح دعوى جنائية ضد بريغوجين متهما إياه بالدعوة إلى تمرد مسلح.

وأشارت الصحيفة الي ما شهدته العاصمة الفرنسية باريس اليوم، لقاءً ودياً جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية، وعدة وسائل إعلام سعودية ومصرية، صورة من الاجتماع الذي جرى في فرنسا.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يرأس وفد المملكة المُشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» المنعقدة في باريس.

كما يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القمة، والتي يحضرها عدد من قادة دول العالم.



ولفت الصحيفة الي تصريحات شركة Ocean Gate المالك للغواصة تيتان، بأن ركاب الغواصة المفقودة «ماتوا للأسف».

وأضافت الشركة في بيان: «نعتقد أن مديرنا التنفيذي ستوكتون راش وشاه زادة داود ونجله سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هينري نارغيوليت، فُقدوا للأسف».

وأردفت الشركة في بيانها: «كان هؤلاء الرجال مستكشفون حقيقيون يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغف عميق لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها».

وختمت الشركة بيانها بالقول: «قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد عائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوي. نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه».

ونقلت شبكة CNN الأميركية عن مصادر، في وقت سابق، أن الحطام الذي عثر عليه قرب سفينة «تايتنيك» يعود إلى جسم الغواصة المفقودة، وتم اكتشافه على بعد 500 متر من السفينة الغارقة.

وتوقع أحد مؤسسي الشركة المالكة للغواصة، أن انفجاراً داخلياً قوياً وقع بشكل فوري بسبب الضغط، في حين عزت شركة بلاجيك للخدمات البحرية «أهالي من كانوا داخل الغواصة».

بينما صحيفة الراي فقد سلطت الضوء علي تصريحات قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي أعلن الانتفاض على القيادة العسكريّة الروسيّة، إنّ قوّاته أسقطت مروحيّة عسكريّة روسيّة.

وذكر بريغوجين في رسالة صوتيّة جديدة «الآن فتحت مروحيّة النار على رتل مدنيّ، وقد أسقطتها وحدات فاغنر»، من دون أن يُحدّد مكان الواقعة.



وأشارت الصحيفة الي تأكيدات ت المتحدّثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، كيارا كاردوليتي، أنّ نحو أربعين شخصاً باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين الخميس قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة.

وقالت إنّ بين المفقودين مولودًا جديدًا واحدًا على الأقلّ.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو إنّ القارب الذي أبحر من تونس كان يقلّ مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

