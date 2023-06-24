السيسي يلتقي محمد بن سلمان فى فرنسا.. قائد فاجنر يعلن التمرد المسلح وموسكو تشدد الإجراءات الأمنية | أبرز اهتمامات صحف الكويت

إصابات واعتقالات خلال مواجهات متفرقة في الضفة الغربية

اتهام 4 شركات صينية في الولايات المتحدة بالاتجار في الفنتانيل

هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف ريفي اللاذقية وحماة

مباحثات روسية بحرينية في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة

وزير خارجية إيران يقترح "آلية للحوار والتعاون" مع دول الخليج

قائد فاجنر: أسقطنا مروحية عسكرية روسية

الكرملين: بوتين "مطلع" على مزاعم بريجوجين والإجراءات قادمة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات في العاصمة الفرنسية باريس، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث أكدا قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبان من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب.

وأضافت أن الزعيمين ناقشا العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناقات خلال مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة من الضفة الغربية تركزت معظمها في محيط مدينة نابلس.

وأشارت إلى أصابة أكثر من 25 فلسطينيًا بحالات اختناق جراء مواجهات عنيفة اندلعت احتجاجًا على زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير للبؤرة الاستيطانية المخلاة على جبل صبيح جنوب قرية بيتا، غرب نابلس.

وذكرت "القبس" أن السلطات السورية أعلنت مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح؛ إثر هجوم بالقذائف نفّذته طائرتان مسيّرتان على مناطق تابعة لريفي اللاذقية وحماة، مشيرةً إلى أن قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيّرة سقطت إحداهما في أراض زراعية بجانب مستوصف القرداحة، ما أدى إلى مقتل شخص يدعى محمد هاني سلطانة، وإصابة آخر بجروح طفيفة، إلى جانب أضرار مادية طفيفة بمبنى.

ولفتت "الجريدة" إلى أن رئاسة الوزراء الروسية أعلنت أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي يزور البحرين، بحث مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عدة مشاريع مشتركة بين البلدين، في مجالات النفط والغاز والطاقة النووية.

وقالت "الأنباء" إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وصف المباحثات التي أجرها خلال جولته الخليجية التي استمرّت 3 أيام وشملت الإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان بـ"الإيجابية للغاية والبناءة والمفعمة بالأمل"، مقترحاً إنشاء "آلية مشتركة للحوار والتعاون" مع دول الخليج بضفتيه، معربًا عن اعتقاد إيران، بأن "إيجاد آلية مشتركة للحوار والتعاون بمشاركة جميع دول منطقة الخليج العربي الاستراتيجية، أمر ضروري ومثمر أكثر من أي وقت مضى".

دوليًا، قالت "الراي" إن واشنطن وجهت اتهامات لأربع شركات صينية في الولايات المتحدة، على خلفية الاتجار في مواد كيميائية تستخدم في تصنيع مخدر الفنتانيل الخطير، وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند إن ثمانية موظفين أو مديرين بهذه الشركات يخضعون أيضا للملاحقة القضائية، واعتقل اثنان منهم، مؤكدا أن هذه القضية تعد "الأولى" أمام القضاء الأمريكي.

وأشارت "الوطن" إلى أن قائد قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين اتهم الجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته، الجمعة، بينما نفت موسكو ذلك، قائلاً إن قصف الجيش الروسي أسفر عن مقتل عدد "ضخم" من قواته، متوعدا بـ"الانتقام".

ونقلت "الجريدة" عن قائد فاجنر قوله اليوم السبت: "الآن فتحت مروحيّة النار على رتل مدنيّ، وقد أسقطتها وحدات فاغنر"، من دون أن يُحدّد مكان الواقعة.

وذكرت "الراي" أن موسكو أعلنت أنّه "تمّ إطلاع" الرئيس فلاديمير بوتين على مزاعم قائد مجموعة فاجنر" الذي اتّهم الجمعة الجيش الروسي بشنّ قصف صاروخي على مواقع خلفية لعناصره في أوكرانيا مما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم، مؤكّدة أنّ "الإجراءات اللازمة" يتمّ اتّخاذها حاليًا.

وأشارت "القبس" إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال إن "الأجهزة الخاصة، ووكالات إنفاذ القانون، أي وزارة الدفاع وجهاز الأمن ووزارة الداخلية والحرس الوطني، تُبلّغ الرئيس بشكل مستمرّ بالإجراءات المتّخذة لتنفيذ التعليمات التي أعطيت لها، فيما دعا الجنرال الروسي النافذ سيرجي سوروفكين مقاتلي فاجنر إلى "التوقّف" والعودة إلى ثكناتهم "قبل فوات الأوان".

