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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم… نصف نهائي بطولة العظماء الثمانية لرجال وسيدات الإسكواش

صدى البلد

 

تنطلق اليوم  مباريات دور نصف النهائي ببطولة العظماء الثمانية للرجال والسيدات، المقامة على ملاعب نادي سوديك بالتجمع الخامس الفترة من 20 حتى 25 يونيو الجاري.

وجاءت مباريات دور نصف النهائي كالتالي: تلتقي هانيا الحمامي المصنفة الثالثة على البطولة مع مواطنتها نور الطيب المصنفة السادسة على البطولة في تمام الساعة الثامنة مساء.

يليها أولى مباريات دور نصف النهائي للرجال حيث يصطدم دييجو إلياس المصنف الأول على البطولة مع الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الثالث على البطولة.

وفي تمام الساعة التاسعة والربع مساء تلعب نوران جوهر المصنفة الأولى على البطولة مع مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثانية على البطولة.

ويختتم اليوم بمباراة مصرية خالصة أخرى حيث يواجه علي فرج المصنف الثاني على البطولة مع مواطنه مصطفى عسل المصنف الرابع على البطولة.

الاسكواش الإنجليزي محمد الشوربجي التجمع الخامس الشوربجي هانيا الحمامي

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