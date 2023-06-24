لقطة الأسبوع في الدوري المصري.. موقف إنساني لحكم مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

تأهل البنك الأهلي إلى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش 8-7 بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

وشهدت المباراة موقفا إنسانيا من حكم المباراة صبحي العمراوي حيث قام بإيقاف المباراة لدقائق معدودة لتناول الإفطار خلال المباراة.

ويواجه البنك الأهلي نظيره بيراميدز في دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

سيطر التعادل الايجابي 1-1 على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر



ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل.

أحرز كريم طارق هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول بعد خطأ في التمرير من الحارس محمد أبو جبل فوصلت الكرة إلى مصطفى الخواجة فمرر إلى كريم طارق المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة ارتطمت بمدافع البنك الأهلي محمود الجزار لتسكن الشباك.

بينما أحرز أحمد ياسر هدف تعادل البنك الأهلي في الدقيقة 90 بعد كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليسار قابلها أحمد ياسر برأسية من منتصف منطقة الجزاء .

وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، أسامة ابراهيم ، إسحاق يعقوبو .

خط الوسط .. محمد فتحى ، حمدى علاء ، أحمد سعيد ، إسلام جابر ، موسى دياوارا .

خط الهجوم .. محمود قاعود

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد زولا .

خط الوسط .. فريد شوقى ، أحمد سمير ، مصطفى جابر ، العربى بدر .

الهجوم .. كريم طارق ، بول جوليوس