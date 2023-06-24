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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالورود والحلويات: استقبال آخر الأفواج السياحية بمكة ورئيس البعثة تتفقد مساكن الحجاج

الحج السياحي
الحج السياحي

يتواصل اليوم السبت وصول آخر رحلات نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة ، حيث تصل الي مطاري جدة والمدينة المنورة اخر رحلات الطيران، وذلك تمهيدا لأداء الحج هذا العام ، وقد أعلنت السلطات السعودية حالة الاستنفار لاستقبال الحجاج والاطمئنان علي وصولهم الي اماكن اقامتهم .

وأعلنت بعثة الحج السياحي حالة الاستنفار القصوى بين كافة لجانها لمتابعة وصول حجاج شركات السياحة ، وقد قامت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي هذا العام ، بالمرور على مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ومقابلة العديد منهم للاطمئنان عليهم ، وذلك قبل  تصعيدهم  إلى المشاعر المقدسة "منى - عرفات" لأداء مناسك الحج، كما تم التأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج .

وتقوم رئيس البعثة برفع تقارير دورية عن احوال الحجاج الي السيد وزير السياحة والاثار الذي اصدر توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات للحجاج والعمل على راحتهم وسلامتهم.

وقد استمر طوال يوم امس وصول أفواج حجاج السياحة الي اماكن اقامتهم بمكة المكرمة ، وقد فاجأت مؤسسة رواف مني المسئولة عن تقديم خدمات الطوافة وكافة الخدمات بالمشاعر المقدسة في مني  وعرفات الحجاج بتجهيز استقبال خاص للحجاج حيث انتشر كبار مسئولي المؤسسة وجميع موظفيها في فنادق حجاج السياحة المصريين و استقبلوهم بالورود والبخور والاناشيد الدينية ، كما قاموا بتوزيع الحلوي والتمور علي الحجاج ومرافقتهم حتي غرفهم للاطمئنان علي تسكينهم وتقديم الخدمات اللازمة للحجاج

وتابعت بعثة الحج السياحي تجهيزات استقبال. وإقامة الحجاج والاطمئنان على أحوالهم تضم البعثة كل من سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والاثار وناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة واحمد ابراهيم وهشام امين عضوي اللجنة وعضوي مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.

وقالت سامية سامي، إنه تم إبلاغ الحجاج بأن جميع أعضاء بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وأنهم متواجدين لتلقى أي استفسارات أو شكاوى لدى الحجاج.

وأضافت أنه تم مقابلة العديد من مشرفي الشركات السياحية المتواجدين بالمملكة وتم التأكيد عليهم بضرورة العمل على بذل قصارى الجهد لتوفير سبل الراحة للحجاج وتلبية طلباتهم والعمل على رعايتهم لحين عودتهم بسلام لأرض الوطن بعد الانتهاء من أداء الفريضة.

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الحجاج جدة المدينة المنورة الطيران بعثة الحج السياحي الحج السياحي

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