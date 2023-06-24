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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 216 محضرا تموينيا للمخالفين في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات متتالية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، والاطمئنان على جودة السلع المعروضة ،

 أسفرت الحملات المنفذة خلال الفترة من ١٧ إلى ٢١ يونيو الجارى عن تحرير ٢١٦ محضر للمخالفين بعد رصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و عدم الإعلان عن مخازن و كذلك عدم الإعلان عن أسعار السلع والغاز و عدم وجود شهادات صحية ، فضلا عن رصد حالات غش تجارى وتعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء بالمخالفة للاشتراطات الصحية..

وخلال حملات أخرى استهدفت مدن فارسكور وعزبة البرج وكفر سعد تم رصد ٦٦ مخالفة تم تحرير محاضر حيالها ، هذا إلى جانب ضبط ٢٣٣ شيكارة دقيق مدعم بمخبزين خلال قيامهما بالتصرف بهم..

تأتى الحملات تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة التأهب بكافة الاجهزة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، وكذلك الاطمئنان على جودة السلع المعروضة.

ضبط 233 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في دمياط

دمياط إحتكار السلع التجارة الداخلية الأوزان المقررة التموين والتجارة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض تحرير محاضر مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط

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