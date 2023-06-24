عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر : 3 يوليو يوم عمل لاستمرار امتحانات الشهادة الثانوية

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بضرورة التنبيه على جميع العاملين بقطاعات الأزهر الرئيسة والمناطق الأزهرية بالحضور في مقر عملهم ابتداء من يوم الاثنين 3 يوليو، وكذا التنبيه على طلاب القسم العلمي بالحضور في لجانهم، لاستئناف أعمال الامتحانات الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية.

وجاء قرار استئناف أعمال الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، بالإشارة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، وما تضمنه من استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة، وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تنبيه رؤساء اللجان لجميع الطلاب بالالتزام بالمواعيد المقررة بجدول الامتحانات وعدم التخلف.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبا وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

الأزهر العاملين الامتحانات الثانوية الازهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

ترشيحاتنا

أرنا يارب عجائب قدرتك .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

بلينكن يناقش الوضع في روسيا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي

آخرها مصر.. تعرف على تاريخ صناعة كسوة الكعبة؟

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ