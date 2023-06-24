كواليس صادمة.. هنا جودة تكشف أسباب اعتذارها عن بطولة أفريقيا للناشئين

أعلنت هنا جودة نجمة النادي الأهلي والمنتخب في تنس الطاولة عن انتهاء أزمتها عقب اعتذارها عن الانضمام لبطولة أفريقيا للناشئين .

وكتبت هنا جودة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:توضيح هام

في يوم ١١ يونيو ٢٠٢٣ تقدمت بخطة إعدادي للاتحاد المصري لتنس الطاولة برقم وارد ٣٤٤ شامل كل البطولات حتى نهاية العام ووجود مدربي كابتن هشام إسماعيل الملازم لي في كل سفرياتي ولم اتلق أي رد من الاتحاد المصري إلي يومنا هذا.



وأضافت:" على هذا الاساس تم استكمال جدولي والسفر باذن الله الي بطولة زغرب بكرواتيا والاعتذار عن بطولة أفريقيا للناشئين وترك الفرصة لباقي زميلاتي في المنتخب.

وأكملت :" أشكر الدكتور أشرف صبحي ووزاره الشباب والرياضة على التدخل لحل المشكلة مع الاتحاد ووعده ليا بتنفيذ خطه اعدادي ووجود مدربي معي في كل البطولات القادمة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمه لذلك.

واختتمت :" وأشكر حضراتكم جميعا أهلي وأصدقائي وزملائي ومتابعين الصفحة الكرام على وقوفكم بجانبي ومساندتي طوال الفترة السابقة واتمنى ان اكون عند حسن ظنكم دائماوشرف لي ولكل رياضي مصري تمثيل منتخب مصر ورفع اسم مصر عاليا"