بسبب التمرد المسلح .. تحذير عاجل من روسيا إلى الدول الغربية

أصدرت الخارجية الروسية، اليوم السبت، تحذيرا عاجلا إلى الدول الغربية من استغلال التمرد المسلح من أجل ضرب مصالح موسكو.

وكان أعلن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوزين، أن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضج بريجوزين أن قواته على مشارف موسكو للقيام بانقلاب والإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويجو.

من جانبها، أعلنت السلطات في موسكو والمناطق المحيطة بها حالة الطوارئ "لمكافحة الإرهاب"، خشية أي محاولة للسيطرة من مجموعة فاجنر.