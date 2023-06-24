الأحداث في روسيا.. أمريكا تطالب سفاراتها بالتزام الصمت

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية فرضت على سفاراتها بالخارج الصمت بشأن الأحداث بروسيا.

وأعطت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات صارمة لسفاراتها في الخارج لتظل صامتة بشأن الأحداث الجارية الآن في روسيا، موضحة أن الحكومة الأمريكية ليس لديها نية للمشاركة.

وفي رسالة تم توجيهها إلى السفارات الأمريكية، طلبت وزارة الخارجية منها عدم التواصل مع الدول المضيفة بشأن الأحداث.

وقالت "إذا اتصل الدول المضيفة للتعليق، يجب أن تنقل السفارات أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تطور الوضع وأن الولايات المتحدة ليس لديها نية لإشراك نفسها في هذا الأمر".

وجاء في الرسالة أنه "فيما يتعلق بالحكومات المضيفة، يجب على رؤساء البعثات وموظفي السفارات عدم إشراك مسؤولي الحكومة المضيفة بشكل استباقي دون إذن مسبق من واشنطن".

كما يجب ألا ترد البعثات مباشرة على أي استفسارات صحفية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر التمرد الذي قام به قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين بأنه خيانة داخلية.

ووصف بوتين ما قامت به فاجنر بأنه طعنة في الظهر، حيث تم جر المجموعة العسكرية لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال “سنرد على التمرد بكل قوة”، مضيفًا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وستواجه موسكو ذلك.

ودعا الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري"، مضيفا أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".