خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

نجح النادي الأهلي في تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، ليستمر داخل القلعة الحمراء لفترة جديدة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك رسمـياً :"حسين الشحات" لاعب الأهلي يجدد تعاقده لمدة 3 مواسم قادمة حتي انتهاء سنة 2026 ✍️"

وارتبط حسين الشحات بالرحيل عن النادي الأهلي، بعد نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، وتلقيه العديد من العروض العربية.

وكان النادي الأهلي قد جدد تعاقده بشكل رسمي مع حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وكان عقد حسين الشحات ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن نجح أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في إقناع اللاعب بتجديد تعاقده.

تدريبات الأهلي

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء اليوم باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة منتخب السويس المقرر لها مساء غد في دور الــ 32 لكأس مصر.