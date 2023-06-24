زوجة نجم الأهلي السابق تخطف القلوب بإطلالة ساحرة

خطفت غزلان زوجة النجم المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق ونادي قطر القطري الحالي أنظار متابعيها بصورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت غزلان بإطلالة ساحرة ترتدي فستان أنيق مطرز ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر ملفتة.

ولعب بدر بانون موسمين ضمن صفوف الأهلى، منذ أن تعاقد معه من فريق الرجاء المغربي ثم انتقل بشكل نهائي لصفوف قطر القطرى في العام الماضى.

وشارك بدر بانون في 52 مباراة مع الأهلى ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.