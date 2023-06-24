صدمة لعشاق الأبيض.. نجما الزمالك يوقعان لبيراميدز 4 مواسم

أكد الاعلامي إسلام صادق ان سيف فاروق جعفر وقع لنادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات، بشكل نهائي، رغم التأكيدات الواردة من الزمالك بتجديد عقد اللاعب.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "خاص ..سيف جعفر في بيراميدز الموسم المقبل بعد توقيعه 4 سنوات خلال الفترة الماضية وحصوله على مقدم عقد قدره مليوني جنيه ..ولا صحة لمطالبة يوسف أسامة نبيه استرداد عقوده من بيراميدز ..واللاعبان سينضمان لتدريبات بيراميدز مع بداية فترة الاعداد الموسم المقبل".

وعلى جانب آخر تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت امس على ملعب استاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في دور ربع نهائي كأس مصر يوم 4 يوليو المقبل.