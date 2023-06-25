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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحقيقات ملكية مكثفة تكشف حقيقة انفجار غواصة تيتان المنكوبة

الغواصة المنكوبة
الغواصة المنكوبة

تبحث شرطة الكندية الملكية في ملابسات مقتل خمسة أشخاص على متن الغواصة المنكوبة تيتان التي انفجرت أثناء رحلة نحو حطام تيتانيك.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”،  يقول المشرف كينت أوزموند إن فريقًا قد تم تشكيله لإجراء دراسة أولية للمأساة التي وقعت في ركن بعيد من شمال المحيط الأطلسي.

ذكرت شبكة سي بي سي أن التفتيش سيبحث فيما إذا كان هناك ما يبرر إجراء تحقيق كامل، أو إذا تم انتهاك أي قوانين.

الغواصة المنكوبة

وقال إن القضية فريدة من نوعها ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود "عدد من السلطات القضائية المعنية". كندا لديها اختصاص للتحقيق في الوفيات في الخارج.

عندما سُئل في مؤتمر صحفي عما إذا كان هناك أي اشتباه في وجود نشاط إجرامي في الوقت الحالي ، أجاب المشرف أوزموند: "لا يوجد اشتباه في وجود نشاط إجرامي في حد ذاته ، لكن شرطة الخيالة الملكية الكندية تتخذ خطوات أولية لتقييم ما إذا كنا سننزل ذلك أم لا طريق."

وأضف أنه سيتم إجراء هذا التحقيق بالتوازي مع الجهد التعاوني من قبل مجالس سلامة النقل الكندية والأمريكية. 

وفقًا للأدميرال جون موجر، فإن الحطام الذي تم العثور عليه بعد الحادث يتوافق مع "انفجار داخلي كارثي".

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