أخبار الفن.. زواج شقيق أصالة نصري وصور من عزاء والد أروى جودة

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

طارق النهري يتعرض لأزمة قلبية ويدخل المستشفى .. تفاصيل

تعرض الفنان طارق النهري لأزمة قلبية مفاجئة، وأجرى على أثرها عملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات الكبرى.

صور جديدة من حفل زفاف شقيق أصالة .. شاهد

احتفل أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة بحفل زفافه بحضور عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم أصالة وزوجها.



نجوم الفن في عزاء والد أروى جودة.. شاهد

حرص عدد من النجوم على حضور عزاء والد الفنانة أروى جودة والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية منذ قليل.

أشرف زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في عزاء والد أروى جودة .. صور

شارك نقيب الممثلين أشرف زكي، والفنان عمرو يوسف، والفنانة كندة علوش فى عزاء والد الفنانة أروى جودة اليوم.

لبنى عبد العزيز ضيفة الفضائية المصرية أول أيام العيد

تحل الفنانة لبنى عبد العزيز، ضيفة الفضائية المصرية يوم الأربعاء المقبل، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

محمود الليثي يطرح ماتعتبونيش.. فيديو

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ماتعتبونيش"، على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

أصالة تحصل على لقب «جدة» خلال أيام .. تفاصيل وصور

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل زفاف أنس شقيق الفنانة السورية أصالة نصري.