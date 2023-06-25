أحمد مجاهد: ابتكرت فكرة معرض فيصل للكتاب في 2011

كشف الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن معرض الكتاب عندما توقف في عام 2011، ابتكر فكرة معرض فيصل للكتاب.

وقال خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه خلال مروره بالمعرض وجد إحدى دور العرض الإخوانية، وطلبوا منه رؤية كتاب لأستاذ كبير في الأزهر، وأطلع على الكتاب ووجده جيدًا.

وأضاف، أنه تصل بالدكتور، وأخبره بأن شغله في الكتب عظيم جدًا، وقال له "ألا يوجد شيء أبسط وننشره للناس في دار النشر الحكومية"، مؤكدًا أنه رحب بالفكرة وكان هو الدكتور سعد الدين الهلالي، والمعروف بموقفه من الإخوان، وأنه قام بطباعة 3 كتب مع دار النشر الحكومية لأنها توزع أكثر وتبيع أرخص، وكان هذا فوزًا عظيمًا وشرف أنه وافق على هذا التعاون.