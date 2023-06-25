دعاء الإفطار يوم عرفة .. مستحب وثوابه كبير

يستحب للصائم كما قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له وللمسلمين، وفي دعاء الإفطار يوم عرفة يجب على الصائم التحري في الانشغال بـ دعاء الإفطار يوم عرفة فجزاء هذا الدعاء القبول، لأن الصيام من العبادات التي لها سرية بين الفرد والله عز وجل، ونقول دعاء الإفطار يوم عرفة كما ورد في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أخرجه أبوداود والحاكم والبيهقي.

ويستحب ان نقول في دعاء الإفطار يوم عرفة ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أخرجه أبوداود والحاكم والبيهقي.

-اللهم أنت الأول. فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء.. اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر.

-اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك ، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.

كما يمكن أن نقول في دعاء الإفطار يوم عرفة اللهم ﺣﺒﺐ ﺧﻴﺮ ﺧﻠﻘﻚ ﻓﻴﻨﺎ.. ﻭﻣﻦ ﺣﻮﺽ ﻧﺒﻴﻚ ﺍﺳﻘﻴﻨﺎ، ﻭفي ﺟﻨﺘﻚ ﺁﻭﻳﻨﺎ، ﻭﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﺍﺣﺘﻮﻳﻨﺎ، ﻭﺃﻣﻨﻴﺘﻨﺎ ﺃﻋﻄﻴﻨا، ﻭﺑﻔﻀﻠﻚ ﺃﻏﻨﻴﻨﺎ ﻭﻟﻄﺎﻋﺘﻚ اهدنا، ﻭﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﺣﻤﻴﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﻛﻞ ﺣﺎﺳﺪ ﺍﻛﻔﻴﻨﺎ.

اللهم مثلما اضأت الكون بنور الشمس في هذا اليوم.. أضيء قلب أحبتي. بنور حبك ضيئا لا ينطفئ، وارزقهم.. رزقا دائما لا ينقطع، وصحة يستخدمونها في طاعتك.

- اللهم إني أسألك أن تحبهم وتحبب فيهم خلقك وعبادك. يا رب بعلمك أحببت أبي وأمي وأخوتي. فبرحمتك وسع لهم كل طريق، ونجهم من كل هم وضيق، وأملأ يا الله قلبهم بالأنوار، وأحفظهم من الأخطار، وأسعدهم مادام الليل والنهار، واجعل حياتهم. حياة الصالحين الأبرار.



-اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين.

- اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين”.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.



أدعية يوم عرفة

أدعية يوم عرفة ، وفي فضل يوم عرفة يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمِ المَلَائِكَةَ، فيَقولُ: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟" ، و أدعية يوم عرفة يستحب أن نقول ما نشاء ونردد ذكر على السنتنا طوال اليوم فهو يوم مبارك اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد.. وفي السطور التالية أدعية يوم عرفة.

ويستحب أن نقول في أدعية يوم عرفة اللهمّ يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخِرة .

- اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء .

-اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا .

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم

-اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.

كما يمكن أن نقول في أدعية يوم عرفة اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

-اللهم فوضنا أمرنا كله إليك، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم.

- اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقَلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.

- اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير.

- اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلى أل محمد.. يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم.. لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

دعاء ليلة عرفة ويومها مكتوب

دعاء ليلة عرفة ويومها مكتوب، روايات وأحاديث كثيرة وردت في دعاء ليلة عرفة ويومها مكتوب وكما توجه الحجاج إلى بيت الله الحرام علينا أن نتوجه بقلوبنا نحو بيت الله الحرام وندعو الله عز وجل في دعاء ليلة عرفة ويومها أن يغفر لنا وعلينا أن نشغل يومنا بالذكر والدعاء ، والحرص على كل عمل صالح يقربنا إلى الله عز وجل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار و دعاء ليلة عرفة ويومها مكتوب نقول فيه ما يلي.



- ونقول في دعاء ليلة عرفة ويومها مكتوب اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.

- اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني.. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بالله نجا.

اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه .. وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

-اللهم لا تحرم أحبتي سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنهم مواهبك لسوء ما عندهم ، ولا تجازهم بقبيح أعمالهم، ولا تصرف وجهك الكريم عنهم.. برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت أعطيتني خير الأهل في الدنيا دون أن أسألك. فلا تحرمني من صحبتهم في الجنة، اللهم أسعدهم، وفرج همهم ، وحقق لهم ما يتمنوا، واجعل الجنة مقرا لهم، اللهم لا ترد دعواتي لهم فإني فيك أحبهم.



اسألك بنور وجهك الكريم , الذي تجليت به للجبل فجعلته دكاً وخرَّ موسى صعقاً , وباسمك الذي رفعتَ به السماوات بلا عمد , وسطحت به الارض على وجه ماء جمد , وباسمك المخزون المكنون المكتوب الطاهر , الذي اذا دُعيتَ به اوجبت , واذا سُئلت به اعطيت , وبأسمك السبوح القدوس البرهان , الذي هو نور على كل نور , ونور من نور يضيئ منه كل نور , اذا بلغ الارض انشقت , واذا بلغ السماوات فتحت , واذا بلغ العرش اهتز , وباسمك الذي ترتعد منه فرائص ملائكتك .

