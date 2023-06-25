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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | إجراءات فورية عند سخونة هاتفك الآيفون.. سعر سامسونج Galaxy Fold 4 فى السعودية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

احذر التجاهل.. إجراءات فورية لابد من تفعيلها عند سخونة هاتفك الآيفون 

 

عندما يصبح هاتفك الآيفون بك ساخنًا جدًا ، سترى عددًا من علامات التحذير، وستشعر بالحرارة عند لمسها ، ولكن قد تلاحظ أيضًا أن الهاتف يعمل بشكل أبطأ ، أو أن الشاشة أصبحت سوداء ، أو فشلت في الشحن ، أو الكاميرا ترفض التقاط الصور.

 

جوجل تعلن استثمار 10 مليارات دولار في الهند وبناء نموذج موحد للذكاء الاصطناعي

 

أعلنت شركة Google جوجل أنها بصدد استثمار 10 مليارات دولار في صندوق الرقمنة الهندي، كما أكدت الشركة على أنها ستفتتح مركز عملياتها العالمي للتكنولوجيا المالية في GIFT City بولاية غوجارات الهندية. 

 

أسعار جوالات iphone 13 Pro في الإمارات

 

إذا كنت تفكر فى اقتناء أقوي آيفون رائد ببطارية جبارة بلا منافس، سيكون جوال آيفون 13 برو ماكس الخيار الأول لك.

 

سعر جوال iphone 13 في الكويت

 

استطاعت سلسة آيفون 13 تحقيق انتشاراً واسعاً بفضل بطارياتها العملاقة مع الأداء السلس والقوي، مما جعلها الخيار الأفضل سواء من العتاد أو السعر المغري، ومن بين إصداراتها الرائعة جوال iphone 13.

 

اعرف سعر جوال iphone 13 Mini فى قطر

 

اذا كنت من أصحاب الأيادي الصغيرة وتيرد جوال رائد أنيق بحجم  مناسب، لن تجد أفضل من آخر آيفون فى فئة الميني وهو جوال  iphone 13 mini.

 

مكتب فى جيبك.. سعر جوال سامسونج Galaxy Fold 4 فى السعودية

 

قدمت سامسونج الكورية واحد من أقدر جوالاتها الذكية على الإطلاق فى مسيرتها، وهو الأحدث والأقوي لدرجة أنه بمثابة مكتب كامل فى جيبك، انه جوال Samsung Galaxy Z Fold4، صاحب الشاشة المبهرة القابلة للطي.

 

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