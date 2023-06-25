أخبار التكنولوجيا | إجراءات فورية عند سخونة هاتفك الآيفون.. سعر سامسونج Galaxy Fold 4 فى السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عندما يصبح هاتفك الآيفون بك ساخنًا جدًا ، سترى عددًا من علامات التحذير، وستشعر بالحرارة عند لمسها ، ولكن قد تلاحظ أيضًا أن الهاتف يعمل بشكل أبطأ ، أو أن الشاشة أصبحت سوداء ، أو فشلت في الشحن ، أو الكاميرا ترفض التقاط الصور.

أعلنت شركة Google جوجل أنها بصدد استثمار 10 مليارات دولار في صندوق الرقمنة الهندي، كما أكدت الشركة على أنها ستفتتح مركز عملياتها العالمي للتكنولوجيا المالية في GIFT City بولاية غوجارات الهندية.

إذا كنت تفكر فى اقتناء أقوي آيفون رائد ببطارية جبارة بلا منافس، سيكون جوال آيفون 13 برو ماكس الخيار الأول لك.

استطاعت سلسة آيفون 13 تحقيق انتشاراً واسعاً بفضل بطارياتها العملاقة مع الأداء السلس والقوي، مما جعلها الخيار الأفضل سواء من العتاد أو السعر المغري، ومن بين إصداراتها الرائعة جوال iphone 13.

اذا كنت من أصحاب الأيادي الصغيرة وتيرد جوال رائد أنيق بحجم مناسب، لن تجد أفضل من آخر آيفون فى فئة الميني وهو جوال iphone 13 mini.

قدمت سامسونج الكورية واحد من أقدر جوالاتها الذكية على الإطلاق فى مسيرتها، وهو الأحدث والأقوي لدرجة أنه بمثابة مكتب كامل فى جيبك، انه جوال Samsung Galaxy Z Fold4، صاحب الشاشة المبهرة القابلة للطي.