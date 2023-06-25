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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشروط الأهلي.. القصة الكاملة لتجديد عقد حسين الشحات وقيمة راتبه الشهري

حسين الشحات
حسين الشحات

فاجأ النادي الاهلي جمهوره بخبر تجديد عقد الاعب حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم، واستقبل جمهور النادي الاهلي هذا الخبر باحتفال كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

حسين الشحات 

حسين الشحات يحتفل بالتجديد مع الاهلي

احتفل اللاعب حسين الشحات بتجديد عقدة مع النادي الاهلي لمدة ثلاثة سنوات، وظهر حسين الشحات وهو يحمل قميص الأهلي وعليه رقم 2026 مع شقيقه محمد ووكيل أعماله فى نفس الوقت وعدد من أصدقائه.

تفاصيل عقد حسين الشحات مع الاهلي

تمكن أمير توفيق مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي، من الحصول على توقيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر حسين الشحات، لتجديد التعاقد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقع حسين الشحات على عقد لمدة 3 مواسم مقبلة، بدءا من الموسم المقبل وحتى صيف 2026، على أن يحصل الشحات على 43 مليون جنيه في الـ3 مواسم، بالإضافة إلى بعض الحملات الإعلانية من جانب الرعاة.

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واتفق الطرفان على التجديد لمدة 3 سنوات، ويحصل "الشحات" في السنة الأولى على 14 مليون وفي السنة الثانية نفس القيمة، وفي السنة الثالثة يحصل على 15 مليون جنيه بدون نسب مشاركة، وبهذا يكون أجر حسين الشحات شهريا مع النادي الاهلي مليون 194 ألف جنيه مصري.

ما علاقة كولر بعقد حسين الشحات؟

كان قرار التجديد لحسين الشحات جاء بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

حسين الشحات 

لجنة التخطيط بالنادي الأهل

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عقدت اجتماعا مع الشحات قبل بداية مران الفريق اليوم، للاتفاق على التفاصيل الخاصة بالتجديد، وذلك في حضور، محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة ومدير التعاقدات والتسويق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

أرقام بحياة حسين الشحات

شارك حسين الشحات في 172 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 10727 دقيقة لعب سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 42، وتلقى 16 كارت أصفر، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولة الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال إفريقيا ثلاثة مرات والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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