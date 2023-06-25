البنك المركزي التركي يتخذ إجراءات جديدة لزيادة فعالية آليات السوق

اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة، اليوم الأحد، تماشياً مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة من 8.5 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي، اليوم الأحد، إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.

وذكر في بيان أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.

ووفقاً لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، تم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى خمسة من عشرة بالمئة.

ومع القواعد التنظيمية الجديدة، تراوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين ثلاثة و12 بالمئة من ودائعها بالليرة. وكانت تتراوح في السابق بين ثلاثة و17 بالمئة.

وتنص اللوائح الجديدة أيضاً على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57 بالمئة من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.