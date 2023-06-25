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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السويس يجهز مفاجأة للأهلي في كأس مصر.. الليلة

الأهلي
الأهلي

يلاقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره منتخب السويس اليوم، الأحد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بدور ال32 من بطولة كأس مصر.

ولم يتقابل الأهلي ومنتخب السويس منذ 18 يونيو عام 2000 في بطولة الدوري المصري، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

ويبدو أن المباراة ستكون سهلة بالنسبة للأهلي بناء على خبرة لاعبيه، لكن في الوقت ذاته أكد ميمي فريد مدرب منتخب السويس أنهم قادرين على تخطي عقبة الأهلي في كأس مصر.

قائمة الأهلي لمباراة منتخب السويس 

حراسة المرمي: مصطفى شوبير ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

خط الدفاع: كريم الدبيس ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي و أليو ديانج محمد مجدي أفشة، و أحمد قندوسي ومحمد فخري، ورأفت خليل وأحمد عبد القادر و حسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود كهربا.

ويغيب عن الأهلي عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة في الخلفية والكاحل على الترتيب، وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم للراحة بجانب شادي حسين وسافيو وأيمن أشرف وكريستو لأسباب فنية.

الأهلى مارسيل كولر منتخب السويس كأس مصر الدوري المصري

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