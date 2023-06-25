وكالة الفضاء: إطلاق «مصر سات 2» بالتعاون مع الصين.. أكتوبر المقبل

كشف المسئول عن مشروع القمر الصناعي “مصر سات 2” الدكتور أحمد الرافعي، تفاصيل إطلاق القمر من الصين في الربع الأول من أكتوبر المقبل، بتكلفة 74 مليون دولار.

وقال الرافعي إنه تم الانتهاء من أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2" بالتعاون مع الجانب الصيني بتكلفة 74 مليون دولار منحة من الصين، ومن المقرر أن يغادر القاهرة يوم 28 يونيو الحالي للصين استعدادا لإجراء التجارب النهائية عليه قبل عملية الإطلاق.

وأضاف أن “مصر سات 2” مشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية، وهو التعاون الثاني بين مصر والصين في مجال الفضاء، وذلك بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية المصرية.

وعن مواصفات القمر الصناعي “مصر سات 2”,، أوضح أنه من الأقمار متوسطة الحجم، وزنه نحو 350 جراما وعمره الافتراضي 5 سنوات، مزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ 2 متر أبيض وأسود و8 أمتار صور ملونة، وسوف يساعد مصر في خططها التنموية في العديد من المجالات.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام صور القمر “مصر سات 2” في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء، التخطيط العمراني، ومتابعة تغييرات الشواطئ، خاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، وتتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.

وأكد أن “مصر سات” تم تجميعه واختباره في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازاً جديداً في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في مصر.

وكانت وكالة الفضاء المصرية نظمت احتفالية بمناسبة إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2"، وذلك بمقر الوكالة بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، وسفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانج، إلى جانب لفيف من ممثلي الصين والحكومة المصرية.