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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. القضاء يحدد مصير سلمى الشيمي

سلمي الشيمي
سلمي الشيمي

تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي.

وكانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة الشيمي، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها عن طريق تحويلات عبر أحد التطبيقات، بعد زيادة نسب المشاهدات.

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بعد قليل.. سلمى الشيمي أمام المحكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

وبدأت الواقعة، عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام - تيك توك - يوتيوب"، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

التحريات السرية

وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى "سلمى.ك.ع.م.ال" وشهرتها "سلمى الشيمي"، 29 عاما، وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، أثناء عودتها على الرحلة القادمة من دولة الإمارات "دبي".

سلمى سلمي الشيمي التطبيقات تحويلات المشاهدات

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