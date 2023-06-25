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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ادعوا لبابا .. طارق النهري على سرير المستشفى

طارق النهري
طارق النهري

كشفت جيسي ابنة الفنان طارق النهري، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد نقله للمستشفى ليلة أمس السبت 24 يونيو، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت جيسي طارق النهري، عبر فيسبوك: «الحمد لله بابي خرج من العمليات.. عمل قسطرة و ركب دعامتين بسبب انسداد في شريانين .. ارجوكم ادعوله بالشفاء .. يا رب يشفيك و يعافيك حبيبي». 

 

طارق النهري ووعكته الصحية

تعرض الفنان طارق النهري لأزمة قلبية مفاجئة، وأجرى على أثرها عملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات الكبرى.

وكان الفنان طارق النهري، قد كشف عن تعرضه لحادث سير بسيارته، أثناء التوجه إلى منزله.

وقال طارق النهري لـ صدى البلد: “الحمد الله الحادث كان بسيط وأنا الآن فى منزلى بصحة جيدة”.

وأضاف طارق النهري: بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة والحمد الله العين مش سيباني تعرضت لحادث أمس بسيارتى ومنذ عدة أيام أيضا بدأت أعاني بآلام شديدة فى عيني، حيث أننى كنت أجريت فيها عملية جراحية ويبدو أن حدث شىء ما بها جعلني تواصلت مع الطبيب المعالج الذى امرني بإعادة الكشف مرة أخرى لمعرفة سبب الآلام المستمرة بها. 

 

أحدث لقاءات طارق النهري

قال الفنان طارق النهري إنه ابتعد فترة عن الفن وعن التصوير وهذا أحزنه بشدة، مضيفا: “لكني بعد عودتي من خلال  مسلسل جعفر العمدة كنت قلقان وخائف ولكن والحمد لله سعدت بردود الفعل ونجاح المسلسل ، لدرجة أن الناس بتستقبلني في مكان إقامتي بحدائق القبة استقبال الفاتحين، وعادت الروح لي مرة أخرى باستقبال الناس في كل مكان أتواجد فيه”. 

وأضاف طارق النهري خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة: “أنا على صلة قرابة بالنجم أمير كرارة وهو ابن خالي وفي تشابه بيننا لدرجة أن الفنان محمد رمضان في أحد المشاهد التي تم تصويرها قالي لي أنت قريب أمير كرارة”. 

وتابع طارق النهري: “قدمت دور والد أمير كرارة في أنا عشقت والجميع يقولون انتوا قرايب، وفي مسلسل سوق الكانتو قدمت دورا مهما ومختلفا لراجل يبيع الكحوليات ومتواطئ مع الإنجليز”.

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