عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تدرج على جدول أعمال بجامعة الدول العربية

صدى البلد

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن موافقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) على إدراج المبادرة ضمن بنود جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ودعوة المستثمرين والمؤسسات التمويلية لدراسة وتمويل المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال اجتماع اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الثالث عشر.

txt

المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء: مصر أقل الدول ضررا للبيئة

txt

هالة السعيد: نخطط لوصول نسبة المشروعات العامة الخضراء إلى 40% عام 2024


وقال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن ترحيب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) بإدراج المبادرة ضمن بنود جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، جاء في إطار اهتمام جامعة الدول العربية بالمبادرة وما تقدمه من حلول ذكية وعملية لمواجهة مخاطر تغير المناخ والمشكلات البيئية.

وأشار السفير هشام بدر إلى أهم نتائج الاجتماع الذي عقدته المبادرة بمقر جامعة الدول العربية بحضور ممثلي الدول العربية برئاسة وزير مفوض ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية لعرض المبادرة كنموذج ناجح يحتذى به من قبل الدول العربية، واستعداد مصر لنقل تجربتها الناجحة وتقديم الدعم الفني للدول العربية الراغبة في تطبيق هذا النموذج الرائد في دولتها، كما تمت الإشارة إلى دعوة المستثمرين والمؤسسات التمويلية إلى دراسة المشروعات الفائزة بالمبادرة وتمويلها لضمان استمراريتها في تقديم حلول ذكية وعملية لمواجهة مخاطر تغير المناخ.

وأكد بدر أن مثل هذا الاهتمام بمخرجات المبادرة من جامعة الدول العربية يدل على نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها، موضحًا أن المبادرة في دورتها الثانية تسعى لتعظيم الاستفادة من نتائج الدورة الأولى لتقديم عدد من الحلول الجديدة لمشكلات تغير المناخ، والتي ستشارك بمؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات.

كما أكد حرص المبادرة على نقل تجربتها للدول العربية، باعتبارها مبادرة غير مسبوقة عالميًا تنفذ بجميع محافظات مصر بمشاركة عدد من الفئات المختلفة، مشيرًا إلى أن المبادرة حظيت بالثناء الدولي من المؤسسات الدولية، موضحًا أن من أهم مكتسبات المبادرة هو الانتقال من المحلية إلى الوطنية ثم إلى العالمية من خلال تقديمها لـ 100 مليون مصري، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية التي شاركت بالدورة الأولى من المبادرة وقدرتها على ربطها بالممولين والمستثمرين.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت قد شاركت خلال يونيو الجاري في منتدى الاستدامة والأعمال الحكومية الذي نظمته جامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، ووزيرة الدولة للتطوير الحكومي ومستقبل الدولة الإماراتية عهود الرومي وعدد من ممثلي المؤسسات التعليمية والتجارية لتسجيل المشروعات في الدورة الثانية من المبادرة من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، وذلك حتى نهاية يوليو القادم WWW.SGG.EG

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جامعة الدول العربية أهداف التنمية المستدامة 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل .. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

الأهلي يكسب مواجهة “تجديد العقود”| كواليس توقيع ثلاثي الفريق.. “المخيف" يقترب.. وكولر ”في السكة"

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

بشرى للمواطنين.. وظائف جديدة على بوابة الحكومة في هذا التوقيت

شاومينج ينشر أسئلة الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعهما بلجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن الحج

وزارة العمل: مكتب التمثيل العمال بإيطاليا يُعيد مستحقات عمال مصريين

لتعزيز العلاقات وزيادة الإنتاج.. وزارة العمل تنظم زيارات ميدانية للمنطقة الصناعية ببورسعيد

بعد انسحاب فاجنر.. قوات أحمد الشيشانية ذراع بوتين العسكرية تتوجه لهذا الموقع

وزارة العمل: ندوة لتوعية العمال بالمفاوضة الجماعية وتشريعات العمل ببني سويف

حجازي يوجه بتوفير وسائل التهوية في لجان امتحانات الثانوية العامة لراحة الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

بشروط الأهلي.. القصة الكاملة لتجديد عقد حسين الشحات وقيمة راتبه الشهري

الفرق كبير.. صور رضوى الشربيني وياسمين عز بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

مش هتتعرض للخطر أبدا.. جمال شعبان ينشر نصائح لمرضي الضغط المرتفع

فيديو

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

في سياق الدراما.. فنانة عربية شهيرة : زوجي لا يمانع تقديمي مشاهد ساخنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ