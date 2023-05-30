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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هالة السعيد: نخطط لوصول نسبة المشروعات العامة الخضراء إلى 40% عام 2024

صدى البلد

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نسبة الاستثمارات العامة الخضراء تطورت من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ومخطط أن تصل إلى 40% عام 23/2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 24/2025.

وأشارت السعيد خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى  القطار الكهربائي السريع، مترو الأنفاق، مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة، محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس)  من أهم مشروعات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

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وزيرة التخطيط: إنشاء وتجهيز 376 مركزا للخدمات الزراعية وتجميع الألبان

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هالة السعيد: 5,1 مليار جنيه لتنفيذ 343 مشروعًا تنمويًا بالمنوفية في 2022/2023


 

وتابعت وزيرة التخطيط: يالاضافة إلى منظومة المخلفات الصلبة، إنشاء وتطوير المجازر الآلية، إلى جانب مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم، محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة 30 الاف م3/يوم، توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250ألف م3/يوم.


 

كما تابعت: علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسي مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم ، تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية

الاستثمارات التغيرات المناخية منظومة المخلفات الصلبة اخبار وزارة التخطيط

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