المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء: مصر أقل الدول ضررا للبيئة

‏قال السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء جاءت لتبرز فائدة مؤتمر المناخ وما سيستفيد منه المواطن.

وأضاف "بدر"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد شردي"، المذاع عبر فضائية" الحياة"، أن المبادرة تفتح أبوابها لـ 100 مليون مصري لتقديم مشروعات تكون حلولا بيئية لمواجهة التحديات سواء في قرية أو المحافظة أو المجتمع بشكل عام، والمشروعات الخضراء الذكية هي المشروعات التي تقوم على الطاقة النظيفة.

مشروعات مخصصة للمرأة

وأكد أن الهدف للمشروعات الخضراء تستهدف فئة مخصصة للمرأة، وبالفعل جاءنا حوالي 1000 مشروع للمرأة العام الماضي من مشروعات صغيرة مشروعات متوسطة ومشروعات غير هادفة للربح وكلها للشباب، منوها بأن المشروعات تعتمد على التكنولوجيا، مشيرا إلى أن مصر أقل الدول ضررا للبيئة.