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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: مصر نجحت فى توسيع الرقعة الزراعية وتقديم كل أشكال الدعم للفلاح

النائب عامر الشوربجى
النائب عامر الشوربجى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان

قال النائب عامر الشوربجى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو فإن مصر نجحت فى توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى ودعم الفلاح.

وأكد الشوربجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر وسعت الرقعة الزراعية ، وهذا الذى كان يجب أن نفكر فيه منذ 20 عاما ، حيث كانت هناك مساحات ضئيلة توزع على شباب الخريجين خلال الـ 20 عاما الأخيرة ، ولذلك كان إتجاه الدولة المصرية فى توسع الأراضى ولكن بدون تجمعات سكانية.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة استصلاح لكمية من الأراضى من خلال شركة الريف المصرى عن طريق تخصيص مليون ونصف فدان منهم735 ألف فدان فى المنيا ، والباقى مقسمة فى مطروح والوادى الجديد.

وتابع : هناك مشروعين كبيرين تتبناهم الدولة وهم معالج مياه الصرف الزراعى غرب الدلتا ممثل فى محطة جنوب الضبعة ، ومشروع اخر فى شرق الدلتا ممثل فى محطة معاجلة المحسمة وبحر البقر.

واختتم: كان هناك دعم كبير من جانب القيادة السياسية لدعم الفلاح المصرى من خلال دعم البنك الزراعى للمزارعين ، عن طريق الإستفادة من مشروعات الإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى ومحاطت الدواجن ومحطات التعبئة والفرز والتغليف ، هذا بالإضافة إلى دعم الأسمدة بالنسبة للفلاح المصرى.

ثورة 30 يونيو توسيع الرقعة الزراعية الامن الغذائي دعم الفلاح شركة الريف المصري

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