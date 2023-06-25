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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

10 اختصاصات لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي في مشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

ينتظر مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، الحصول على الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب، بعدما وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي، ومكاتب لجنة حقوق الإنسان والخطة والموازنة.

وينص مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، على أن يكون للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، مجلس أمناء، حدد مشروع القانون اختصاصاته.

وينص مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، على أن مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:

1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

.4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.

5.ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.

6. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

8. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.

9. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

10. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الاخرى .

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