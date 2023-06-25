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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفضلة للكبار والصغار.. طريق الماربل كيك بالنوتيلا

صدى البلد

الماربل كيك أو كما تسمى الكيكة الرخامية، من أكثر أنواع الحلويات المميّزة والمحببة والمفضلة  لدى الجميع، ويمكن إعدادها بطرق ونكهات مختلفة حسب الرغبه ، نقدم طريقة عمل الماربل كيك بالنوتيلا ..

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مقادير ماربل كيك

1 كوب سكر
نصف كوب حليب سائل
1 كوب زبدة أو زيت
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة دقيق ذرة
2 بيض
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
3 ملعقة صغيرة بايكينغ باودر
3 ملعقة كبيرة كاكاو
2 ملعقة كبيرة مربى مشمش

طريقة ماربل كيك:

انزعي البياض عن الصفار وضعيهم في وعائين منفصلين ،ثم ضعى بياض البيض فى وعاء، ثم أضيفي الملح والسكر واخفقي بالمضرب الكهربائي جيدا ، ثم أضيفي الزبدة ثم المربى ثم الحليب مع استمرار الخلط.


أضيفي الدقيق والبايكينج باودر واستمري بالخفق حتى الوصول لخليط متجانس.


فى وعاء اخر، ضعى صفار البيض والفانيليا واخفقيهم جيدا. ثم أضيفي الخليطين على بعض واستمري بالخفق.


على جزء من العجين أضيفي الكاكاو واخلطيهم جيدا.


صبى في صينية مدهونة بزبدة ومرشوش عليها دقيق طبقات، ابدئي بالخليط الأبيض ثم العجين بالشوكولاتة ثم العجين الأبيض ثم العجين بالشوكولا حتى الانتهاء من كل الكمية.


ادخلى الصينية الفرن لمدة 40 دقيقة في درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج.

ماربل كيك مقادير ماربل كيك تشيز كيك بالنوتيلا طريقة عمل الماربل تشيز كيك بالنوتيلا الكيكة الرخامية

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