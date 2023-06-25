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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أول اجتماع بالعاصمة الإدارية|الأوقاف تعلن: 2023 عام الرقمنة والفضاء الإلكتروني

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

عقد الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف أول اجتماع رسمي بقيادات الأوقاف بمبنى وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم 25/ 6/ 2023م للوقوف على سير العمل بالمبنى الجديد.

أول اجتماع رسمي للأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأكد أن ما تم من إنجاز يدعو إلى مزيد من العمل والإنجاز، فالنجاح يدفع إلى بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح، وأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل نقلة نوعية في مجال الإدارة الحديثة وليس مجرد انتقال مكاني، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.

وأشاد بالتطورات الهائلة وسرعة تقدم الأعمال التي تمت وتتم في كل مكان في العاصمة الإدارية الجديدة، بل في كل مكان على أرض مصر مما يشيد به كل منصف قاصيًا كان أو دانيًا، مؤكدًا أن عام 2023م هو عام الرقمنة والفضاء الإلكتروني بالأوقاف.

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أئمة وواعظات الأوقاف مع حجاج بيت الله الحرام

وفي إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا من أئمة وواعظات الأوقاف المرافقين لبعثة الحج على القيام بدورهم التوعوي لحجاج بيت الله الحرام، وأداء لمهامهم العلمية في الإرشاد العلمي الفقهي بما ييسر على حجاج بيت الله (عز وجل) أداء مناسكهم ، نظم أئمة وواعظات الأوقاف محاضرات لأعضاء البعثة المصرية من حجاج بيت الله الحرام.

مؤكدين أن ملخص أعمال الحج والعمرة الذي نشرته وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية يحقق الكفاية لمن أراد أن يتم النسك، وفي ختام اللقاء أجاب أئمة وواعظات الأوقاف على أسئلة واستفسارات الحجاج.

الأوقاف محمد مختار جمعة مبنى وزارة الأوقاف الجديد العاصمة الإدارية الجديدة عام الرقمنة والفضاء الإلكتروني حجاج بيت الله أعمال الحج والعمرة

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