أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

رفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مران اليوم الأحد الذي كان مقررا له في التاسعة صباحا بسبب عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة.

وتواجد اللاعبون في مقر النادي صباح اليوم لخوض المران ولكنهم استفسروا عن مستحقاتهم وسبب عدم صرفها رغم حصولهم على وعد بالحصول عليها اليوم .

ورفض اللاعبون خوض المران ما دفع الجهاز الفني لتأجيل التدريب إلى الخامسة مساء اليوم لحين حل أزمة المستحقات.

وسادت حالة من الغضب بين لاعبي الزمالك بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة في الفترة الأخيرة رغم الوعود التي حصلوا عليها من قبل الإدارة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.