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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ92 مليون دولار..

المشاط: مركز تجميع الأقمار الصناعية ومصر سات2 منحة تنموية من الصين

صدى البلد

كشفت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن أن مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92 مليون دولار.


جاء ذلك خلال مشاركتها في مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (مصر سات 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، اليوم الأحد، بمقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور السفير الصيني بالقاهرة ليو ليكيانج، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.


وأكدت أن هذا التعاون يمثل نموذجا فريدا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنه يؤكد حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص، موضحة أن التعاون المصري الصيني في هذا المجال سيمضي قدمًا لتحقيق المزيد من التقدم بما ينعكس على جهود التنمية.


وقالت الدكتورة رانيا المشاط "إن إنهاء عملية التجميع والاختبار للقمر الصناعي مصر سات 2 في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية وذلك تمهيدًا لإعادة شحنه وإطلاقه من الصين، يعكس التعاون الوثيق بين مصر و الصين وانعكاسها في كافة المجالات، والجهود المبذولة لتوطين عملية تصميم وتجميع وصناعة الأقمار الصناعية في مصر.


وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة فكلا البلدين من أهم وأقدم وأعرق الحضارات في العالم وهو ما يمثل قاعدة قوية لاستمرار وتميز العلاقات بين البلدين على مدار عقود طويلة، وانعكس ذلك في حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 والتي دشنت مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.


وأوضحت أن اتفاقية اشراكة الاستراتيجية الشاملة مثلت انطلاقة نحو تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنويعها في مختلف المجالات واستكشاف آفاق التعاون الجديدة، وحيث أن وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني للتعاون الإنمائي المصري الصيني فقد لعبت الوزارة دورًا رئيسيًا في التنسيق بين الجهات المعنية في مصر والصين من أجل الدفع قدمًا بتنفيذ محفظة المشروعات التنموية المتفق عليها.


وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن فعالية اليوم تدشن محطة مهمة في تاريخ التعاون الإنمائي بين مصر والصين، لتكون بداية لتعاون مستقبلي مكثف في مجال الفضاء وتطبيقات الاستشعار عن بعد بين الجانبين.


وأشارت إلى أهمية أن يتجاوز هذا التعاون العلاقات الثنائية ليشمل المزيد من الدول الأفريقية من خلال الاستفادة من وجود مقر وكالة الفضاء الإفريقية في مصر لتعزيز تبادل المعرفة وأفضل التقنيات بين مصر والصين ودول القارة.


يذكر أن إجمالي محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ حوالي 1,7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، وخلال عام 2022 تم تعزيز التعاون الفني لبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية مع الجانب الصيني من خلال تنفيذ ما يقرب من 301 برنامج تدريبي في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والكهرباء والاتصالات والنقل والتضامن والصحة والتخطيط والشباب والرياضة والمالية والثقافة والبترول، فضلا عن وكالة الفضاء المصرية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة قناة السويس.

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