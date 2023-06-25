الحزن يسيطر على الطلاب.. وردود صادمة بسبب امتحان الكيمياء والتاريخ في مستوى المتوسط

سادت حالة من الحزن على طلاب الشعبية العلمية، بسبب صعوبة امتحان الكيمياء اليوم.

وقال الطلاب، إن الامتحان يحتوى على ١٢ سؤال في غاية الصعوبة لا يمكن حلهم وغير متوقعين.

بينما أكد طلاب الأدبي، أن امتحان التاريخ كان في مستوى الطالب المتوسط وأن الجميع انهى الامتحان في وقت باكر.

https://fb.watch/lnLO9N1mO-/?mibextid=qC1gEa

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية ، امتحان الكيمياء ، وخرج معظم الطلاب بشكاوى عديدة من صعوبة امتحان الكيمياء و احتياجه لوقت أطول.

وتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحانات الثانوية العامة فى مادتى الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير وسائل التهوية في اللجان لتوفير سبل الراحة للطلاب.