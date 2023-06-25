عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر سات 2 يساعد في التوسع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام الجبلى،
عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أهمية خطوات الدولة لإطلاق القمر الصناعى سات 2 في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيساعد في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تسهيل خطوات التوسع الزراعى علي المستويين الأفقى والرأسي.

وقال الجبلي ، في تصريحات له اليوم، إن مشروع القمر الصناعى مصر سات 2  يساهم في التوسع في المشروعات الزراعية حيث يوفر صور تصل دقتها إلي 2 متر والتي يمكن استخدامها في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة مثل تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء، بالإضافة إلي تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، مشيرا إلى أن تلك التكنولوجيا الجديدة أصبحت جزءا أساسيا وهاما في قطاع الزراعة، حيث توفر الوقت والجهد وتضمن تحقيق إنتاجية عالية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الزراعة بالنظم التقليدية، لم تعد مجدية في ظل التحديات الحالية التى تواجه العالم ومنها التغييرات المناخية ونقص موارد المياه، بالإضافة إلي تحديات الزيادة السكانية في مصر، الأمر الذي يتطلب تعظيم دور البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مضيفا، أن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والرى يسهل ويسرع من خطوات التوسع الزراعى ويضمن تحقيق زيادة في الإنتاج واستهداف المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها، وبالتالي تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية، والأهم هو تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تلك الخطوات من جانب الدولة والتى تأتى مكملة لخطواتها الحالية في مشروعات التوسع الزراعى، وتشجيع الاستثمارات الزراعية في ظل ما تحققه حاليا من عائد مناسب، مقارنة باستثمارات أخرى، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة لاسيما في مشروعات الاستصلاح الجديدة والتى تتضمن مساحات واسعة، يسهل فيها تطبيق المنظومة الحديثة.

يذكر أن وكالة الفضاء المصرية تستعد لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية والتشغيلية والتي علي رأسها القمر الصناعي مصر سات 2 والذي تم تطويره من خلال الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

ويتم تجميعه وإختباره الآن، في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازاً جديداً في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية، حيث يتم بناء كوادر من المهندسين المصريين المدربين علي أحدث تكنولوجيات تجميع وإختباره الأقمار الصناعية وظيفياً وبيئياً، كما يُمَكِن الدولة المصرية من توطين تكنولوجيا تجميع واختبار الأقمار الصناعية.

التوسع الزراعي القمر الصناعي سات 2 الامن الغذائي المحاصيل الزراعية مصادر المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

بسبب الكيمياء .. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

السيارة إتعجنت .. حادثة مروعة بمدينة رأس سدر

ترشيحاتنا

تحذير من النحر بالشارع.. ضوابط صارمة لجزاري القاهرة في الشوادر| تفاصيل

هل تنهار سلطة بوتين وتسقط مخابراته؟ هذا ما كشف عنه محللون

توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مطار أبوظبي الدولي الجديد

حامل في الشهر الكام .. «أزهر الشرقية» يكشف حقيقة نقل طالبة من الامتحان للمستشفى

هل توقفت الماكينات عن العمل؟ أزمة قاتلة تضرب اقتصاد ألمانيا| ماذا يحدث؟

التعليم تعلق على صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة: مطابق للمواصفات ومتدرج الصعوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

طريقة عمل الكبدة البلدي

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

فيديو

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ